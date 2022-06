Weinstadt-Großheppach: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Diebe haben versucht, zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag (04.06. – 06.06.) in ein Vereinsheim in Weinstadt-Großheppach einzubrechen. Nach Angaben der Polizei befindet sich das Vereinsheim in der Brückenstraße.

Den Einbrechern gelang es nicht, ins Innere des Gebäudes einzudringen. Sie hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.