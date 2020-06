Weinstadt: Münzgeldautomat in Endersbacher Bank aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend (14.06.) einen Münzgeldautomaten in einer Bank in der Strümpfelbacher Straße aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Täter hebelte gegen 22.15 Uhr den Automaten auf und stahl Münzgeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt, trug einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Baseballmütze, schwarze Stoffhandschuhe, schwarze Jeans, einen grauen Pullover, eine olivgrüne ärmellose Jacke und weiße Turnschuhe. Seine Beute transportierte er in einem schwarzen Rucksack ab. Die Polizei in Weinstadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07151/65061 entgegen.