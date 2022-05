Weinstadt: Scheibe an VW eingeschlagen - Koffer, Rucksack und Kosmetik gestohlen

Ein Dieb hat zwischen Freitagabend (13.05.) und Samstagmorgen (14.05.) an einem VW in Weinstadt die Scheibe eingeschlagen. Die Tat ereignete sich nach Schätzungen der Polizei zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr. Der VW stand in einer Tiefgarage in der Römerstraße.

Aus dem VW wurden drei Koffer mit Kleidungsstücken, ein Rucksack und Kosmetik gestohlen. Hinweise zum Unbekannten nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.