Unbekannte Täter haben in der Nacht zwischen Montag (17.10, 22 Uhr) und Dienstag (18.10., 8.10 Uhr) drei Autos und einen Briefkasten in der Haldenstraße in Weinstadt-Schnait zerkratzt.

Mit einem spitzen Gegenstand wurden jeweils Sterne in die Motorhauben und den Briefkasten geritzt. Der Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07151 65061 zu melden.