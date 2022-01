In Weinstadt-Strümpfelbach hat es in den letzten Tagen zwei Vorfälle im Zusammenhang mit Hütten im selben örtlichen Bereich gegeben. Was war passiert?

Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Montag, (03.01.), 17 Uhr bis Mittwoch (05.01), 13.45 Uhr sollen Unbekannte eine Winzerhütte auf einem Flurstück beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, hätten die Täter mehrere Ziegelsteine aus der Wand getreten. Der Schaden belaufe sich auf mehrere hundert Euro.

Bereits am