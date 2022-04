Am Mittwoch (27.4.) zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Kelterstraße in Weinstadt-Strümpfelbach geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Nummer 0 71 51 / 95 04 22 zu melden.