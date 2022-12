Weinstadt/Waiblingen: Einbrüche in Vereinsheime – Polizei sucht Zeugen

Zu zwei Einbrüchen in Vereinsheime ist es in der vergangenen Woche in Weinstadt und Waiblingen gekommen. Das gab die Polizei in einer Mitteilung am Montag (05.12.) bekannt.

Fensterscheibe von Vereinsheim in der Straße Bachwiesen eingeschlagen

In Weinstadt verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag (01.12.), 16 Uhr, und Samstag (03.12.), 13.15 Uhr, Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Bachwiesen. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, zerstörten sie eine Fensterscheibe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen. Die Einbrecher verursachten aber einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Weinstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefon 07151 65061 entgegen.

Sachschaden von mehreren hundert Euro

Auch in Waiblingen drangen Unbekannte in ein Vereinsheim ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen Donnerstag (01.12.), 11.30 Uhr, und Sonntag (04.12.), 11.30 Uhr, am Werk waren. Das Vereinsheim befindet sich in der Straße In der Talaue. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten, stahlen aber offenbar nichts. Dennoch verursachten sie Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 07151 950 422.