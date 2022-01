Zu zwei Unfällen ist es am Donnerstag (13.01.) auf der B29 bei Weinstadt gekommen. Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr an der Anschlussstelle Endersbach in Richtung Stuttgart. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 71-Jähriger mit seinem Wagen an der Anschlussstelle auf die B29 auffahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen nach links auf die Durchgangsfahrbahn wechselte, übersah er den Ford einer 66-Jährigen. Diese fuhr gerade den rechten Fahrstreifen entlang. Beim Zusammenstoß