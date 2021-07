Weissach im Tal-Aichholzhof: Auto kommt von Straße ab

Beim Befahren der Welzheimer Straße hat am Donnerstagabend (15.07.) gegen 23 Uhr ein BMW-Fahrer in einer Linkskurve vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit bei einer dortigen Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, schleuderte das Auto gegen einen Bordstein. Dort kam der Wagen dann von der Straße ab und am dortigen Flussufer zum Stehen. "Noch nicht gesichert ist derzeit, ob der 20-jährige Sohn des Wagenbesitzers zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß. Dieser wurde zumindest beim Unfall leicht verletzt und bei ihm ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand", heißt es im Polizeibericht.

Eine veranlasste Blutuntersuchung soll hierüber noch weitere Aufschlüsse geben. Weil die Fahrereigenschaft noch unklar ist, wurde auch das unfallbeschädigte Fahrzeug zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.