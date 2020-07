Weissach im Tal: BMW im Wert von circa 25.000 Euro entwendet

In Weissach im Tal ist in der Nacht zum Freitag (10.07.) ein BMW im Wert von circa 25.000 Euro entwendet worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach war das Auto in der Straße im Wannenfeld geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen circa acht Jahre alten SUV des Typs X5 mit dem amtlichen Kennzeichen WN - H 6715.

Wer Hinweise zur Tat und zum Verbleib des BMW geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191/35260 bei der Polizei in Weissach zu melden.