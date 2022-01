Ein neunjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem Auto am Montag (11.1.) in Weissach im Tal leicht verletzt worden.

Der 86-jährige VW-Fahrer fuhr nach dem Unfall davon

Der 86-jährige Fahrer eines VW Passats fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kirchberg. An einem Fußgängerüberweg hielt er zunächst an, um einem Passanten das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als er weiterfahren wollte, übersah er einen 9-jährigen Jungen, der zeitgleich von der