Weissach im Tal: Transporter kippt um - Fahrer schwer verletzt

Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters hat sich in der Nacht zum Donnerstag (10.11.) auf der K 1907 zwischen Unterbrüden und Unterweissach schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, kam das Fahrzeug gegen 4 Uhr morgens in einer Rechtskurve zunächst nach links, woraufhin der 36-jährige Fahrer gegenlenkte und dabei die Kontrolle verlor. Der Transporter kam nach rechts von der Straße ab und kippte im Grünbereich zur Seite.

40.000 Euro Schaden

Der 36-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt. Am Transporter, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.