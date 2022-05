Weissach im Tal: Unfall im Kreisverkehr

Eine 42-jährige Lenkerin eines BMW wollte am Freitag (20.05.) um kurz vor 0 Uhr aus Richtung Heininger Kreisel kommend in den Kreisverkehr am Ortsbeginn von Unterweissach einfahren.

Roller-Fahrerin leicht verletzt

"Hierbei übersah sie eine bereits im Kreisverkehr fahrende 17-jährige Roller-Lenkerin und stieß mit dieser zusammen", heißt es im Polizeibericht. Hierbei stürzte die Roller-Fahrerin und verletzte sich leicht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1300 Euro.