Welzheim: 27-Jährige Autofahrerin kommt betrunken von der Straße ab

Eine 27-jährige betrunkene Citroen-Fahrerin hat am Montagabend (06.07.) in Welzheim einen Verkehrsunfall. Laut Polizei war die Frau in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie bei der Johannes-von-Hieber-Straße von der Straße abkam und gegen einen Stein prallte.

"Weil die Autofahrerin betrunken war und sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung ergab, wurden entsprechende Blutuntersuchungen veranlasst", schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. "Der Führerschein der 27-Jährigen wurde vorläufig entzogen."