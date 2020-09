Welzheim: 86-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß mit Traktor leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor hat sich ein 86 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen (01.09.) leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Traktor gegen 11 Uhr bei Neuhof auf der Landesstraße 1150 in Richtung Breitenfürst gefahren. Als er nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, stieß er mit dem Skoda des 86-Jährigen zusammen. Der hatte den Traktor zeitgleich überholen wollen.

Bei dem Unfall entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von circa 7000 Euro.