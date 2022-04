Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen (26.4.) einen Unfall auf der Landesstraße bei Klaffenbach verursacht.

Der 49 jährige kam zwischen 8.40 Uhr und 9.25 Uhr bei Klaffenbach von der Landesstraße ab und prallte gegen die Leitschutzplanke. Dabei entstand Polizeiangaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der Autofahrer flüchtete, konnte jedoch ermittelt werden. Polizisten trafen ihn daraufhin in seiner Wohnung in stark betrunkenem Zustand an. Ein