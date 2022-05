Welzheim: BMW gerät auf Gegenfahrbahn - Corsa schanzt über Leitplanke

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch (11.05.) in Welzheim gekommen. Nach Angaben der Polizei kam gegen 12.30 Uhr ein Auto von der Straße ab. Der Unfall Zu einem Autounfall ist es am Mittwoch (11.05.) in Welzheim gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein BMW-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf der Westumfahrung (Landesstraße 1080) in Richtung Schorndorf unterwegs. Im Kurvenbereich soll der Mann mit seinem BM leicht auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Der 59-Jährige Fahrer eines entgegenkommenden Opel Corsa musste deshalb ausweichen. In der Folge kam der Corsa nach rechts von der Straße ab. Der Corsa prallte dabei gegen eine Leitschutzplanke, ein Verkehrszeichen und eine Schallschutzwand.

Die Polizei bittet um Hinweise zum BMW und dessen Fahrer

Der 59-Jährige Fahrer des Opel wurde dabei verletzt und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Corsa wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Fahrer des BMW hielt nach dem Vorfall nicht an und fuhr in Richtung Schorndorf weiter.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und auf den geflüchteten BMW-Fahrer oder dessen Auto geben kann, soll sich mit der Polizei in Welzheim unter der Telefonnummer 07182 - 92810 in Verbindung setzen.