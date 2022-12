Welzheim: Discounter mit Pistole überfallen und geflüchtet

In Welzheim ist am Samstagabend (17.12.) ein Discounter in der Justinus-Kerner-Straße überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der maskierte Täter die Angestellten mit einer Pistole und sackte anschließend die Tageseinnahmen ein.

Mit mehreren tausend Euro geflüchtetet

Diese betrugen mehrere tausend Euro. Das Geld packte der Mann in einen schwarzen Nike-Rucksack und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwägen verlief erfolglos.

Täterbeschreibung

Der Mann soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarze Jogginghose, einer schwarzen Jacke, sowie einem schwarzen Pullover und Mütze. Er soll blaugraue Turnschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der 07361/ 5800 bei der Polizei zu melden.