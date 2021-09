Die Angstellte einer Bäckerei in Welzheim hat am Samstagmorgen (19.09.) einen Einbrecher überrascht. Die Frau hatte die Filiale in der Stuttgarter Straße gegen 5 Uhr betreten und dort einen Mann festgestellt.

Wie die Polizei berichtet, flüchtete der Mann daraufhin über die Stuttgarter Straße und dann über eine Wiese in unbekannte Richtung. Er erbeutete den Inhalt einer Trinkgeldkasse und einen Kasten mit Getränken.

Die Polizei vermutet, dass sich der Mann gegen 4 Uhr bereits