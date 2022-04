In Welzheim ist es am Montagnachmittag (04.04.) zu einem Autounfall gekommen. Laut Polizeibericht war eine 36-jährige Nissan-Fahrerin gegen 14.20 Uhr auf der Straße "Gottlob-Bauknecht-Platz" unterwegs. Dort bemerkte sie zu spät, dass eine vor ihr fahrende 57-jährige VW-Fahrerin an einem Zebrastreifen anhalten musste.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro