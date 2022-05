Welzheim: Gaskartusche explodiert in Wohnung

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend (19.05.) wurde der Rettungsleitstelle eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße in Welzheim gemeldet, wie es in einem Bericht der Polizei heißt.

Wohnung stark beschädigt

Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache zur Exoplosion einer Gaskartusche gekommen war. Dabei handelte es sich um eine handelsübliche Gaskartusche, die zum Beispiel für Campingkocher oder Grills genutzt wird.

Die entstehende Druckwelle brachte ein Fenster zum Bersten. Eine Innenwand in der Wohnung wurde stark beschädigt. Verletzte gab es nach Auskunft der Feuerwehr Welzheim keine. Eine Familie wurde in eine Notunterkunft der Stadt Welzheim gebracht.