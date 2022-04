In Welzheim ist am Mittwoch (13.04.) zwischen 12 und 15 Uhr die gesamte Fahrerseite eines Volvos zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen auf einem Parkplatz in der Straße Laufenmühle geparkt.

Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Der Polizeiposten in Welzheim nimmt unter der Telefonnummer 07182 92810 Hinweise auf den Täter entgegen.

