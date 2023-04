Welzheim: Mann mit Behinderung beleidigt und ins Gesicht geschlagen

In Welzheim ist ein Mann mit Behinderung am Sonntag (23.03.) gegen 19 Uhr sowohl verbal als auch körperlich attackiert worden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Vorfall wiederholt sich am Samstag (01.04.)

Der Mann hielt sich vor einem Wohngebäude in der Schorndorfer Straße auf, als er von zwei Personen wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung beleidigt wurde. Zudem wurde dem Opfer mehrmals ins Gesicht geschlagen.

Am Samstagmorgen (01.04.) gegen 2 Uhr wiederholte sich der Vorfall, als sich das Opfer wieder vor demselben Gebäude aufgehalten hatte. Er wurde wieder wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung von den Tatverdächtigen beleidigt, die bei diesem Vorfall jedoch nicht handgreiflich geworden sind. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt, ist unklar. Die Männer beider Vorfälle sprachen deutsch mit osteuropäischen Akzent. Die Polizei in Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181/2040 um Hinweise.