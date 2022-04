Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (04.04.) zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr einen Mercedes in Welzheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mercedes am Kirchplatz. Nachdem der Ungekannte den Mercedes beschädigte, fuhr er weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mercedes wurde im Bereich des Kotflügels vorne links beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das