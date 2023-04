Welzheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt – Verursacher flüchtet

Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Welzheim und Laufenmühle am Ostersonntag (09.04.) leicht verletzt worden. Der Verursacher ist flüchtig.

Motorradfahrer stürzt, Autofahrer fährt davon

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jähriger auf seinem Motorrad gegen 16.30 Uhr in einer Kurve, als ihm ein Auto entgegenkam. Der Autofahrer soll dabei so weit auf der falschen Fahrspur unterwegs gewesen sein, dass der Motorradfahrer gezwungen war nach rechts auszuweichen. "Er geriet mit seinem Motorrad ins geschotterte Bankett und stürzte dadurch", so die Polizei.

Der Autofahrer setzte laut Polizei seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinweise auf die Identität liegen nicht vor. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.