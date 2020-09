Welzheim: Vater und Sohn stürzen im Streit vom Balkon

Zwei Männer, Polizeiangaben zufolge offenbar Vater und Sohn, gerieten am Freitagnachmittag (18.9.) gegen 15 Uhr auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss in der Stuttgarter Straße in Welzheim in einen heftigen Streit. Ein Zeuge beobachtete, wie die Auseinandersetzung auch körperlich eskalierte. Schließlich fielen die Beiden vom Balkon. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in eine Klinik. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.