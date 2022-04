Am Freitagabend (08.04.) wurde in Schorndorf ein Wettbüro in der Johann-Philipp-Palm-Straße überfallen.

Zwei Schüsse abgegeben

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hat ein bisher unbekannter Mann gegen 22.50 Uhr den Mitarbeiter des Geschäftes mit einer Schusswaffe bedroht. "Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld und schoss in Richtung Decke", heißt es weiter im Polizeibericht.

Während der Mitarbeiter des Wettbüros das Geld in eine Mülltüte