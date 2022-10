Whatsapp-Betrug: Täter erbeuten in Leutenbach und Schwaikheim über 5000 Euro

In Leutenbach und Schwaikheim hat es in den vergangenen Tagen zwei Betrugsfälle gegeben. Das berichtet die Polizei am Dienstagnachmittag (04.10.).

Den Angaben zufolge meldeten sich die Betrüger über Whatsapp. Sie gaben sich als Kinder ihrer Opfer aus und baten um Begleichung von Rechnungen. Laut Polizeibericht überwiesen die beiden Geschädigten schließlich insgesamt über 5000 Euro auf fremde Konten.

Verhaltens-Tipps der Polizei

Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen bittet die Polizei um Vorsicht:

Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit Ihren Angehörigen.

Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich.

Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat.

Wie schützt man sich vor Betrug per WhatsApp?

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Anfragen nach Geld über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Informieren Sie im Schadensfall auch umgehend Ihre Bank.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unter www.polizei-beratung.de finden Sie weitere hilfreiche Tipps.