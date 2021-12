Auf der L 1127 in Weiler zum Stein an der Gemarkungsgrenze zu Affalterbach hat es am Freitagabend (31.12.) einen Wildunfall gegeben.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist ein Motorrad-Fahrer mit einem Reh zusammengestoßen. Wie schwer der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde ist nach bisherigem Stand noch unklar. Das Reh kam bei dem Aufprall ums Leben. Die Sperrung auf der L 1127 ist mittlerweile wieder aufgehoben. "Jetzt geht es nur noch um die Bergung des Motorrads