In gleich zwei Fällen sollen am Freitagmittag (24.01.) Mädchen und Jugendliche von einer noch unbekannten Person in Winnenden belästigt worden sein.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 12-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Feldweg zwischen dem Wohngebiet Schelmenholz und dem Zipfelbach unterwegs. Ein ihr nicht bekannter Jugendlicher soll ihr dort entgegengekomen sein, seine Hose runtergelassen und ihr seinen Penis gezeigt haben. Die 12-Jährige fuhr daraufhin direkt