Winnenden: 42-jähriger Mann wird vermisst

Die Polizei hat am Dienstagabend (03.05.) einen 42-jährigen Mann als vermisst gemeldet. Der Mann ist laut Polizei seit Freitagabend, 29. April 2022, nicht mehr im Zentrum für Psychiatrie in Winnenden angetroffen worden, wo er sich zuletzt aufgehalten hatte. Der Vermisste hat der Beschreibung der Polizei zufolge schulterlange Haare und einen Bart. Bekleidet ist er vermutlich mit einer bunten „Hippie-Hose“ mit Blumen und einer hellen Lederjacke. Die Polizei hat bereits überprüft, ob sich der Mann an Orten aufhält, die er sonst aufgesucht hatte. Laut Angehörigen hält sich der Vermisste vorwiegend in der Natur und im Wald auf, heißt es in der Vermisstenfahndung weiter. Als näherer Aufenthaltsort wird Winnenden oder Waiblingen und Umgebung vermutet.

Dieser Mann wird vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Das Foto ist in der Vermisstenfahndung der Polizei veröffentlicht worden. © Polizei

Der Vermisste ist laut Polizei auf Medikamente und medizinische Betreuung angewiesen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07361 / 580-0 entgegen.