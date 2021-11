Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend (05.11.) kurz vor 21 Uhr für Aufsehen am Winnender Bahnhof gesorgt. Laut Angaben der Polizei wurden sie von besorgten Passanten alarmiert, die den Mann am Bahnhof gesehen haben.

Nacht in Gewahrsamszelle verbracht

Der 57-Jährige beleidigte die Beamten bei der Personenkontrolle. Er sollte anschließend zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich allerdings und beleidigte die Polizisten weiter. Der 57-Jährige