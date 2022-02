Am Dienstagnachmittag (15.2.) verständigten Gäste eines Lokals am Bahnhof in Winnenden die Polizei, nachdem ein betrunkener Gast einen anderen Gast mehrfach beleidigt und den Hitlergruß gezeigt hatte.

{element}

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Beamten dem 60-Jährigen einen Platzverweis aus, dem er auch zunächst nachkam. Etwa eine Stunde später sei der Mann aber zurückgekehrt und habe eine Kellnerin bedroht.

Eine Nacht in Polizeigewahrsam

Trotz mehrfacher