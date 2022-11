Zu einem Unfall ist es am Donnerstag (03.11.) beim Edeka in Winnenden gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Ein Mann ist mit seinem Auto alleinbeteiligt in ein Werbeschild des Supermarktes in der Wiesenstraße gekracht.

Die Polizei wurde gegen 15.30 Uhr verständigt. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen folgen.