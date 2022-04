Ein 24-jähriger Motorradfahrer und ein 79-Jähriger Autofahrer sind am Sonntagnachmittag in der Hauffstraße zusammengestoßen. Immerhin blieben beide Männer unverletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Biker gegen 16.20 Uhr von der Scheffelstraße in die Hauffstraße abgebogen. Weil am Fahrbahnrand Fahrzeuge parkten, war die Straße nur halbseitig befahrbar. Ein auf der Hauffstraße entgegenkommender 79-jähriger Ford-Fahrer versuchte einen Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen zu verhindern und wich