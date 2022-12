Winnenden-Bürg: Einbruch in Wohnung - Bewohner waren anwesend

Zu einem Einbruch ist es in Winnenden-Bürg am Donnerstag (08.12.) zwischen 18 und 20.30 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter über einen Balkon Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße Im Kauzenbach.

Anschließend durchsuchte der Einbrecher in dem Gebäude das Ober- und Erdgeschoss. Während dieser Zeit waren die Bewohner im Untergeschoss des Gebäudes. Der Täter nahm diversen Schmuck an sich und flüchtete aus dem Haus. Als die Bewohner den Einbruch bemerkten, verständigten sie die Polizei. Die Polizei Winnenden bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07195 694-0 zu melden.