Am Samstag (1.10.) ist ein 44-Jähriger aus Unachtsamkeit in Winnenden-Baach von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge um 17.47 Uhr in der Mädlesteinstraße. Weil der Airbag auslöste, wurde der Mann leicht verletzt und musste kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.