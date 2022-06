Winnenden: Beschädigtes Auto nach Unfall gesucht

Am Donnerstagnachmittag (02.06.) gegen 15.30 Uhr streifte eine 64 Jahre alte Dacia-Fahrerin in Winnenden in der Parkgarage am Adlerplatz einen geparkten VW. Anschließend fuhr sie in ihrer Aufregung nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei.

Wer kann Hinweise geben?

"Bei einer anschließenden Überprüfung der Unfallörtlichkeit war das beschädigte Fahrzeug allerdings nicht mehr vor Ort", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen. Laut der Unfallverursacherin handelt es sich hierbei um einen silbernen VW, vermutlich Beetle.

Der Besitzer des beschädigten Pkw bzw. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.