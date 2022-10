Winnenden: Betrunkener Senior mit 2,5 Promille stürzt im Elektrorollstuhl

In Winnenden ist am Montagabend (10.10.) ein 82-Jähriger mit seinem Elektrorollstuhl gestürzt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Mann muss nun mit Strafverfahren rechnen

Der Senior befuhr gegen 17.30 Uhr die Mörikestraße. An der Einmündung zur Schillerstraße stürzte der Mann mit seinem Elektromobil um.

Der 82-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Laut der Polizei stürzte der Senior, weil mit circa 2,5 Promille am Steuer "er absolut fahruntüchtig" war. Dem Betrunkenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.