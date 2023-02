Winnenden: Einbruch in Schulcontainer - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Donnerstagabend (16.02.) und Freitagmorgen (17.02.) sind unbekannte Diebe in die Schulcontainer des Lessinggymnasiums beim Wunnebad in der Albertviller Straße in Winnenden eingebrochen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 18 Tablets, ca. 25 Laptops sowie mehrere WLAN-Repeater gestohlen. Der entstandene Schaden beträgt rund 2.000 Euro. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.