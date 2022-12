Winnenden/Fellbach: Unfälle bei Schnee und Glätte auf der B14

Schnee und Glätte haben am Freitagmorgen (16.12.) im Rems-Murr-Kreis erneut für Unfälle gesorgt. So auch auf der B14 bei Winnenden und Fellbach. Was ist passiert?

Auf B14 bei Winnenden gegen Leitplanke geprallt

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 33-Jähriger gegen 5 Uhr in einem Citroen auf der Bundesstraße in Richtung Backnang. An der Anschlussstelle Winnenden-West wollte er abfahren. Dabei kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit der Leitplanke. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

B14 bei Fellbach: Auto bleibt auf dem Dach liegen

Ebenfalls unverletzt blieben ein 64-jähriger BMW-Fahrer und dessen 65-jährige Beifahrerin bei einem Unfall auf der B14 bei Fellbach. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 05.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Waiblingen. Er verließ die B14 in Richtung Westumfahrung. Dort kam der BMW aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab. Er kippte um und blieb laut Polizei auf dem Dach liegen.

Der Schaden, der bei diesem Unfall entstand, ist noch unbekannt.

Unfall bei Leutenbach

Auch bei Leutenbach hat sich am Freitagmorgen ein Glätteunfall ereignet. Dieser forderte zwei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden.