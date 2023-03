In der Eckehardtstraße in Winnenden ist am Donnerstagmorgen (23.03.) eine Gasleitung beschädigt worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Nähere Infos gebe es bisher noch nicht (Stand 9.45 Uhr). Die Feuerwehr und die Polizei sind im Einsatz.

Weitere Infos folgen.