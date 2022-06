Winnenden: Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet

In Winnenden ist es am Freitagnachmittag (03.06.) zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 13.35 Uhr in der Scheffelstraße.

Schaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll die Straße entlanggefahren sein und dabei ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Mazda eine 43-Jährigen beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195/6940 bei der Polizei Winnenden zu melden.