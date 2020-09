Winnenden-Hertmannsweiler: Unfall mit drei Fahrzeugen und einem Sachschaden von 10 000 Euro

Ein Unfall mit drei Beteiligten Autos und einem geschätzten Sachschaden von 10 000 Euro hat sich laut Polizei am Dienstag (08.09.) in der Stöckenhofer Straße in Winnenden-Hertmannsweiler ereignet.

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer bemerkte um 13.50 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autofahrer verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr zunächst auf den Skoda eines 54-Jährigen auf, dieser wurde anschließend noch auf den davorstehenden BMW eines 23 Jahre alten Mannes geschoben. Alle drei Autofahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen.