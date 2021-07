Winnenden-Hertmannsweiler: Zwei Unfälle mit vier beschädigten Autos und zwei Verletzten

Um 17.44 Uhr geschah der erste Unfall. Zwei Fahrzeuge stießen auf der alten B14 am Ortsende von Hertmannsweiler an der Gabelung der Stuttgarter und der Raiffeisenstraße zusammen. Resultat: Zwei beschädigte Fahrzeuge. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. In der Folge kollidierten unabhängig davon noch zwei weitere Fahrzeuge. Hier wurde zum Glück niemand verletzt. Ein Audi Q3, ein Mitsubishi und ein BMW musssten, weil nicht mehr fahrbereit, abgeschleppt werden. Erst gegen 19 Uhr war die Straße wieder frei.