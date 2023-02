Winnenden: Mann rettet seinen Hund vor Autounfall

In Winnenden ist ein Hund am Samstag (25.02.) von seinem Besitzer vor einem Unfall mit einem Auto bewahrt worden. Der 38-jährige Mann wurde bei seiner Rettung leicht verletzt. Was war zuvor geschehen?

Hund kommt mit Schrecken davon

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann mit einem weiteren Passanten und seinem Hund in der Schloßstraße. An der Kreuzung zur Marktstraße bog zeitgleich ein 66-jähriger BMW-Fahrer ein. Die beiden Männer machten dem Auto-Fahrer Platz zum Abbiegen, wobei einer der Hunde auf der Straße stehen blieb.

Der Hundebesitzer stellte sich direkt vor das Auto und verhinderte so einen Zusammenstoß mit seinem Hund. Bei seinem Rettungsversuch kollidierte er mit der Stoßstange und kam zu Fall. Der Hund kam lediglich mit einem Schrecken davon.