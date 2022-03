Bisher unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag (25.03.) um 11 Uhr in der "Lange Gasse" in Winnenden einen Einkaufswagen über die Straße gerollt, dort prallte der Wagen gegen einen geparkten Pkw Peugeot.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte ein Fahrradfahrer noch versucht, den Einkaufswagen zu stoppen, was jedoch nicht gelang. "Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, 07195/6940 zu melden",