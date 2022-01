Am Samstagmorgen (01.01.) ist in Winnenden ein 28-Jähriger Drogendealer festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 7 Uhr von den Beamten in der Waiblinger Straße kontrolliert, weil er "augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand".

Durchsuchung der Wohnung bringt weitere Drogen zum Vorschein

Bei der Kontrolle wurden bei dem Mann etwa 44 Gramm Amphetamin gefunden. Daraufhin wurde von einem Richter ein Durchsuchungsbeschluss genehmigt und die Beamten