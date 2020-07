Ein nackter Mann hat sich am Donnerstagabend (23.07.) in der Nähe einer Kita in der Albertviller Straße in Winnenden aufgehalten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldeten gegen 20 Uhr mehrere Anrufer den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Vor Ort trafen die Beamten den Mann auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte. Der 34-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen und in eine Klink überstellt.