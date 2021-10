Winnenden: Paketband absichtlich über Radweg gespannt - Polizei sucht Zeugen

In Winnenden ist im Laufe des Samstagabends (02.10.) absichtlich ein Paketband über einen Fuß- und Radweg gespannt worden. Laut Polizeibericht meldete ein Zeuge gegen 21.05 Uhr, dass an der Gertrud-Bäumer-Allee in Richtung "Am Jakobsweg" ein schwarzes Paketband quer über den dortigen Fuß- und Fahrradweg angebracht wurde.

Der Zeuge gab an, dass er selbst nicht zu Schaden gekommen sei und das Paketband durchschnitten habe. Vor Ort nahm eine Polizeistreife den Sachverhalt auf.

Nach dem Vorfall sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben könnten. Unter der Telefonnummer 07195/6940 können sich auch vermeintlich Geschädigte melden. Die Polizei weist daraufhin, dass es sich bei dem Vorfall keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern um eine Straftat.